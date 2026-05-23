إصابة بمشاجرة عائلية في كربلاء ومخمور يطلق النار عشوائياً بكركوك

شفق نيوز- كربلاء/ كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم السبت، إصابة شخص بطلق ناري إثر مشاجرة عائلية والقبض على ثلاثة متهمين متورطين من أطراف المشاجرة في كربلاء، فيما تمت الإطاحة بمخمور أطلق النار بشكل عشوائي دون أن يسفر عن إصابات في كركوك.

وذكرت شرطة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات عن وقوع مشاجرة عائلية ضمن قضاء الحر أدت إلى إصابة شخص بطلق ناري، طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين بالمشاجرة، فضلاً عن ضبط عدد من الأسلحة مع العتاد داخل دورهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

وفي كركوك، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على شخص "مخمور" إثر قيامه بإطلاق عيارات نارية عشوائية في منطقة حي الواسطي، قبل وقوع أي إصابات بشرية.

وأشارت إلى أن "المتهم أطلق 21 عياراً نارياً في الهواء بشكل عشوائي، وأسفرت العملية عن ضبط سلاح نوع بندقية، بالإضافة إلى سبعة مخازن عتاد كانت بحوزته، وجرى مصادرتها وفق محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".