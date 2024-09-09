إصابة امرأة وشرطي بحادثين منفصلين في مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة امرأة بجروح خطيرة نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة مدنية في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن صاحب المركبة لاذ بالفرار، وتم تعقبه باستخدام كاميرات المراقبة ثم القبض عليه ضمن حي طارق.

وفي حادث منفصل، أصيب شرطي ينتسب إلى قاطع نجدة الشعب أثناء الاستراحة، في حادث طعن بسكاكين في قطاع 42 من مدينة الصدر.

وبين المصدر، أن الشرطي تعرض لطعنات من قبل مجهولين، مشيرا الى تطويق منطقة الحادث والقبض على المتسببين، الذين كانوا يختبئون في أحد المحال التجارية في سوق مريدي.