إصابة امرأة بإطلاق نار وضبط صالتي "تلخانة" في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة امرأة بإطلاق نار، وضبط صالتي قمار "تلخانة" وعدد من محال بيع المشروبات الكحولية، ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف أسبابها، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الشاعورة، ما أسفر عن إصابة امرأة صادف مرورها لحظة وقوع الحادث".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت المتشاجرين، فيما سهلت نقل المصابة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

إلى ذلك، أوضح المصدر، أن "ممارسه أمنية في بغداد، نتج عنها ضبط قاعه للقمار (تلخانه) ضمن منطقة الصدرية مع الأجهزة الخاصة به، وإلقاء القبض على متهمين اثنين".

وأشار إلى أن "الممارسة الأمنية نتج عنها أيضاً ضبط (تلخانة) داخل الحي الصناعي بمنطقة فضوة عرب، وتم ضبط المواد والقبض على صاحبها و12 مخالفاً كان بداخلها".

وفي منطقة الفضل، ضبطت الأجهزة الأمنية، محلاً لبيع المشروبات الكحولية داخل أحد الدور السكنية، كما ضبطت محلاً آخر ضمن منطقة الصدرية داخل قيصرية والقبض على صاحبه، وفقاً للمصدر.