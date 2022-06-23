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إصابة امرأة بهجوم مسلح استهدف شيخ عشيرة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-06-23T05:39:47+0000
إصابة امرأة بهجوم مسلح استهدف شيخ عشيرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة احدهما شن هجوم مسلح على منزل احد شيوخ العشائر جنوبي الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على منزل الشيخ عباس آل شنيع شيخ عشائر آل ماجد، وانتهى الهجوم بإصابة امرأة بجروح خطرة"، لافتاً إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر، كما أن "شجاراً مسلحاً حصل بمدينة الناصرية قرب احدى محطات البنزين بمنطقة حي الشهداء بسبب خلاف على الوقود بين المواطنين"، مبينا أن" النزاع استخدمت فيه الاسلحة مختلفة ".

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