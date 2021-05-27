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إصابة اثنين من مكتب سليم الجبوري بهجوم مسلح في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T20:30:47+0000
إصابة اثنين من مكتب سليم الجبوري بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أصيب اثنان من العاملين في مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بجروح خطيرة يوم الخميس جراء هجوم مسلح، وفق ما أفاد مكتبه.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهما بجروح خطيرة".

وطالب مكتب الجبوري، القوات الامنية، "بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون".

وأردف بالقول، إن "هذا الأمر يفرض على القوات الامنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الاخرين".

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