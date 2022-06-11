إصابة اثنين من عناصر "الزلزالية" بانفجار في نينوى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت، بإصابة اثنين من عناصر "الفرقة الزلزالية" التابعة لوزارة النفط بانفجار في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة عجلة تقل الفرقة الزلزالية الثامنة التابعة لوزارة النفط، وذلك ضمن نطاق عملها في منطقة العياضية خارج قضاء تلعفر، بمحافظة نينوى، ما اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحماية الخاصة بهم والحاق اضرار مادية بالعجلة".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية نقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".