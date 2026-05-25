إصابة اثنين من الأمن العراقي بعملية اعتقال تجار مخدرات في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الاثنين، بإصابة منتسبين أمنيين أثناء عملية تفكيك شبكتين محليتين لتجارة المخدرات، بينهم مطلوب بسبع قضايا قتل في المحافظة، وضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة بحوزتهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية داهمت عدداً من الأوكار في منطقة باب الهوى بقضاء شط العرب، وتمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين عثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة".

وأضاف: "فيما أسفرت عملية أخرى نفذت في قضاء الزبير عن اعتقال خمسة متهمين بتجارة المخدرات وضبط نحو نصف كيلوغرام من المواد المخدرة بحوزتهم".

وأشار إلى أن "العمليات أسفرت عن إصابة منتسبين اثنين أثناء تنفيذ الواجب، حيث جرى نقلهما إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "حالتهما الصحية مستقرة وجيدة حالياً".