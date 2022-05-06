إصابة اثنين من المدنيين بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الجمعة أن اثنين من المدنيين أصيبا بإطلاق نار من قبل مجهولين في أحد قرى ناحية أبي صيدا الساخنة شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شخصين أصيبا بنيران مجهولين انطلقت من البساتين في قرية (زهيرات) التابعة لناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة)". مبينا أن الشخصين كانا جالسين قرب ملعب لكرة القدم في القرية.

واضاف أن "القوات الأمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته مؤكدا أن الهجوم مجهول المصدر".

وتشهد أطراف ناحية أبي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) حوادث وهجمات واضطرابات أمنية بسبب النزاعات العشائرية وصراع المجاميع الخارجة عن القانون ووجود بؤر لداعش في قراها وقصباتها الزراعية.