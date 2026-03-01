إصابات وحالات اختناق خلال احتكاك بين محتجين والأمن قرب خضراء بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بحدوث احتكاك بين المتظاهرين وقوات الامن قرب الجسر المعلق ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتكاك أوقع إصابات بين المتظاهرين، كما اطلقت قوات الامن قنابل مسيلة للدموع".

وكانت تظاهرات انطلقت قبل قليل عند الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء في بغداد، وسط انتشار امني كثيف.

وجاء التظاهرات تنديدا باغتيال الولايات المتحدة للمرشد الاعلى الايراني علي خامنئي.