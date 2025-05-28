"إصابات واعتقالات".. مشاجرتان عنيفتان بالسلاح الأبيض في بغداد والموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، باندلاع مشاجرتين عنيفتين أسفرتا عن وقوع عدد من الإصابات واعتقالات في العاصمة العراقية بغداد ومدينة الموصل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح مختلفة".

وأشار المصدر، إلى أن "الخلاف الذي أدى إلى الشجار نجم عن مشكلات شخصية يُعتقد أن لها صلة بنزاع حول امرأة"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي حادث منفصل، قال مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، إن "سبعة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها أدوات حادة بين طرفين من عشيرة واحدة في منطقة صناعة الكرامة شرقي الموصل".

وأوضح أن "قوات الشرطة تدخلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الموقف واعتقال جميع المتشاجرين رغم إصابتهم، بموجب أمر قضائي"، مبيناً أن "القوات الأمنية نقلت المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج".