إصابات واعتقالات في بغداد نتيجة إطلاق عيارات نارية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتسجيل عدد من الإصابات، نتيجة إطلان العيارات النارية احتفالاً بتتويج المنتخب العراقي لكرة القدم، بكأس الخليج الرابعة في تاريخه.

وتوج المنتخب العراقي، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 التي استضافتها مدينة البصرة، بعد تحقيقه الفوز على نظيره العُماني بنتيجة 3-2 في مباراة جنونية جرت يوم الخميس، في ملعب البصرة الدولي.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم عنصر أمن بحالة خطرة، نتيجة إطلاق عيارات نارية ضمن العاصمة بغداد، ابتهاجا بفوز المنتخب ببطولة كأس الخليج".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت تشييع أحد المتوفين في بغداد، واعتقلت 15 متهماً بإطلاق النار العشوائي، الذي تزامن مع فوز المنتخب الوطني".