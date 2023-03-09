إصابات في عملية تسليب ببغداد وانتشال جثة طفل غريق في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الخميس، بانتشال جثة طفل وإصابة 4 مدنيين بحادثين منفصلين.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة طفل غريق في شاطئ منطقة (السورة) التابعة لناحية اشور شمالي صلاح الدين"، مبيناً أن "أسباب الحادث قيد التحقيق فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وفي ديالى، أصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة بتصادم وانقلاب عجلتين على طريق بعقوبة - ناحية السلام (25 كم شمال شرق بعقوبة)، بحسب المصدر الذي أشار إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات".

في غضون ذلك، أخبر مصدر آخر، بإصابة شخصين اثنين بطعنات سكين أثناء تدخلهم في محاولة احباط عملية تسليب شخص بحوزته 20 ألف دولار أمريكي، ضمن منطقة شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن "المصابين فشلا في محاولة إحباط عملية التسليب"، لافتاً إلى أن "أحد المصابين منتسب في دائرة الإصلاح العراقية".