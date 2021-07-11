سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابات في صفوف المتظاهرين وعناصر الامن في الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-07-11T10:03:00+0000
إصابات في صفوف المتظاهرين وعناصر الامن في الناصرية

شفق نيوز/ إصيب عدد من المتظاهرين وعناصر الامن في ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، اثر اقتحام القوات الامنية تظاهرة بالقوة في محاولة لفضها وسط المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن 7 جرحى على الأقل سقطوا بين صفوف الخريجين المحتجين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، والقوات الأمنية اثناء اقتحام الأخيرة شارع الإمام علي لفك اعتصام الخريجين.

وأوضح مراسلنا أن بعض الخريجين ألقوا بانفسهم في نهر الفرات خوفاً من بطش قوات الشغب بهم، مبيناً أن الصدام بين الطرفين لم يستخدم فيه الرصاص إطلاقا، وإنما فقط العصي والالات الحديدية.

وأغلق العشرات من المحتجين الغاضبين صباح اليوم، مبنى الحكومة المحلية في ذي قار وذلك بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الامنية بتبادل التراشق بالحجار في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

 

related

توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

Date: 2021-04-05 09:06:51
توقيف ضابط وجنود عراقيين بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية

"طابوگة" كشفت المستور.. شفق نيوز تكشف تفاصيل مقتل عنصر "استخباراتي" بحبوبي الناصرية

Date: 2021-01-12 07:13:28
"طابوگة" كشفت المستور.. شفق نيوز تكشف تفاصيل مقتل عنصر "استخباراتي" بحبوبي الناصرية

رفقة الشويلي.. وفد أمني رفيع يجتمع مع شيوخ عشائر ذي قار وسط مقاطعة من المتظاهرين

Date: 2021-02-25 09:24:36
رفقة الشويلي.. وفد أمني رفيع يجتمع مع شيوخ عشائر ذي قار وسط مقاطعة من المتظاهرين

فيديو.. محتجون يستعيدون السيطرة على طريق حيوي جنوبي العراق

Date: 2020-01-25 11:08:06
فيديو.. محتجون يستعيدون السيطرة على طريق حيوي جنوبي العراق

نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية

Date: 2020-11-30 06:59:30
نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية

عودة التظاهرات لساحة الحبوبي في الناصرية

Date: 2021-01-11 13:27:06
عودة التظاهرات لساحة الحبوبي في الناصرية

الكاظمي يمنح قيادات بغداد الأمنية "فرصة أخيرة" ويلوّح بالإقالات

Date: 2021-01-21 13:29:34
الكاظمي يمنح قيادات بغداد الأمنية "فرصة أخيرة" ويلوّح بالإقالات

وفاة زائر ايراني بحادثة التدافع في كربلاء

Date: 2019-09-11 11:47:20
وفاة زائر ايراني بحادثة التدافع في كربلاء