إصابات في صفوف المتظاهرين وعناصر الامن في الناصرية

شفق نيوز/ إصيب عدد من المتظاهرين وعناصر الامن في ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، اثر اقتحام القوات الامنية تظاهرة بالقوة في محاولة لفضها وسط المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن 7 جرحى على الأقل سقطوا بين صفوف الخريجين المحتجين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، والقوات الأمنية اثناء اقتحام الأخيرة شارع الإمام علي لفك اعتصام الخريجين.

وأوضح مراسلنا أن بعض الخريجين ألقوا بانفسهم في نهر الفرات خوفاً من بطش قوات الشغب بهم، مبيناً أن الصدام بين الطرفين لم يستخدم فيه الرصاص إطلاقا، وإنما فقط العصي والالات الحديدية.

وأغلق العشرات من المحتجين الغاضبين صباح اليوم، مبنى الحكومة المحلية في ذي قار وذلك بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الامنية بتبادل التراشق بالحجار في مدينة الناصرية مركز المحافظة.