إصابات خلال مطاردة و"نخلة" تفجر نزاعاً جنوبي العراق

شفق نيوز ـ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين، بإصابة عنصرين من شرطة قيادة شرطة ذي قار في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية، أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد المطلوبين للقضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العنصرين أُصيبا خلال تنفيذ الواجب، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة إصابتهما أو مصير المطلوب.

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر أن نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين طرفين من أبناء العمومة في قضاء سوق الشيوخ، على خلفية خلاف بشأن ملكية نخلة، إذ يدّعي كل طرف أنها تعود له.

وأوضح أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال الطرفين المتسببين بالنزاع، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهما.

وعلى صعيد آخر، أقدم شاب في العشرينيات من عمره على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله في ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار.

وبيّن المصدر أن دوافع الانتحار ما تزال غامضة، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.