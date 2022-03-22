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إصابات "خطيرة" بين صفوف الدفاع المدني بانفجار أجسام غريبة في واسط

Category: أمـن

Date: 2022-03-22T11:02:41+0000
إصابات "خطيرة" بين صفوف الدفاع المدني بانفجار أجسام غريبة في واسط

شفق نيوز/ أُصيب عنصران من الدفاع المدني وشخص بجروح، يوم الثلاثاء، جراء انفجار أجسام غريبة خلال مكافحة حريق اندلع داخل منزل في محافظة واسط جنوبي العراق.

ووصف مصدر أمني في حديثه لوكالة شفق نيوز، الجروح بأنها "خطيرة" والناجمة عن انفجار أجسام غريبة أثناء مكافحة فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل منزل ضمن حي الجهاد في مدينة الكوت.

وأضاف المصدر أن صاحب المنزل ايضا أُصيب بجروح، مشيرا إلى إخماد الحريق وباشر خبير الادلة مهامه لمعرفة اسباب الحريق والمادة التي انفجرت.

وحسب ادعاء اصحاب المنزل أن المادة التي انفجرت عبارة عن جليكان "وعاء بلاستيكي" من مادة البنزين كانت مخزونة في الطابق الثاني من المنزل، وفقا للمصدر.

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