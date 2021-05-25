إصابات خطرة بصفوف المتظاهرين بإطلاق رصاص حي في ساحة التحرير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وشهود عيان، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح خطرة، جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في ساحة التحرير.

وقال المصدر وشهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين من حديقة الأمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشاروا إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات حفظ القانون للسيطرة على ساحة التحرير.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بحصول مناوشات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيراً إلى إصابة خمسة من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.

وقال المراسل أن القوات الأمنية حاولت حصر تواجد المتظاهرين في حديقة الأمة التي تتوسط منطقة الباب الشرقي حيث تقع ساحة التحرير، مركز التظاهرات الرئيسي في بغداد، مشيراً إلى أن بعض المتظاهرين ردوا على ذلك برشق القوات بالحجارة.

واشار الى ان قوات حفظ القانون ردت على ذلك بإطلاق القنابل الصوتية، كما قامت بتفريق المتظاهرين القادمين من جهة ساحة الطيران نحو ساحة التحرير، مبينا أن المناوشات أسفرت عن اصابة اثنين من المتظاهرين فيما أصيب ثلاثة من عناصر القوات الأمنية.

وأضاف أن هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في ساحه التحرير.