إصابات إثر صدامات بين الأمن وأنصار الفصائل حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء (صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء يوم الاحد، بحدوث صدامات بين المتظاهرين قرب الجسر المعلق وقوات الأمن، ما تسبب بإصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "13 منتسبا من قوات حفظ القانون تعرضوا لإصابات، فيما تم القبض على 15 متظاهرا".

وتابع أن "الاصابات بين المتظاهرين بلغت 7 حالات"، مبينا ان "هذه الصدامات جرت خلال محاولة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين".

كما رصدت عدسة وكالة شفث نيوز، صورا من إقدام المتظاهرين على إشعال النيران، عبر حرق الإطارات وادوات أخرى في موقع التظاهرة.

وتأتي التظاهرة على خلفية اغتيال المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، بضربة اميركية استهدفت مقر إقامته في طهران.