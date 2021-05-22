إصابات بإطلاق نار وطعن في بغداد وتحرير مختطف بالبصرة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى جراء حوادث متفرقة في العاصمة بغداد، فيما أبلغ آخر بتحرير مواطن بعد أقل من ساعة على اختطافه في البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا أطلق النار بالهواء من بندقية كلاشنكوف في حفل زفاف ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد، وأدى ذلك إلى إصابة شخص في منطقة الظهر وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد ولاذ الفاعل بالهروب إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "مشاجرة بآلة حادة (سكاكين) حصلت بين طرفين بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب مضايقة أثناء قيادة السيارة في الشارع ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، ما أدى إلى إصابة الطرفين".

ولفت إلى "قيام أشقاء بقتل شخص متقاعد ضمن منطقه الكمالية بواسطة إطلاق النار عليه إثر خلاف حصل على بيع طيور".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، يوم السبت، بتحرير مواطن بعد أقل من ساعة على اختطافه وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية حررت صاحب معرض للسيارات في البصرة، بعد أقل من ساعة على اختطافه من قبل 3 أشخاص مسلحين يستقلون عجلة (تاهو)".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة الأمنية نصبت كمينا للعصابة في منطقة ساحة سعد وسط البصرة بعد ورود أخبار بعملية الخطف، حيث قامت باعتقال أفراد العصابة جميعا"، لافتا إلى أن "المعتقلين تم نقلهم لمركز المكافحة، لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".