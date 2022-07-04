إصابات بين أفراد الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، بإصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 عناصر من لواء نداء ديالى أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم، صباح اليوم، خلال عملية تفتيش في قاطع شروين التابع لناحية المنصورية على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش امس.

وأضاف المصدر، ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة لغرض العلاج، فيما واصلت قوات الحشد عمليات التفتيش.

وأفاد مصدر أمني أمس لوكالة شفق نيوز، بأن عناصر داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي- لواء نداء ديالى في اطراف حوض شروين – قرية محمد العلي التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل عنصر من الحشد، واصابة 3 اخرين.

وبين ان مصدر الهجوم اطراف نهر ديالى القريبة من حوض سنسل شمال قضاء المقدادية الذي يحوي بؤر واوكار لداعش تسيطر على عدة قرى نائية.

ويتعرض حوض شروين لهجمات مستمرة بين الحين والأخر بسبب قربها من مناطق شمالي المقدادية وتلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة.