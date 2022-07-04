سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابات بين أفراد الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-04T06:15:36+0000
إصابات بين أفراد الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، بإصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 عناصر من لواء نداء ديالى أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم، صباح اليوم، خلال عملية تفتيش في قاطع شروين التابع لناحية المنصورية على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش امس.

وأضاف المصدر، ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة لغرض العلاج، فيما واصلت قوات الحشد عمليات التفتيش.

وأفاد مصدر أمني أمس لوكالة شفق نيوز، بأن  عناصر داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي- لواء نداء ديالى في اطراف حوض شروين – قرية محمد العلي التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل عنصر من الحشد، واصابة 3 اخرين.

وبين ان مصدر الهجوم اطراف نهر ديالى القريبة من حوض سنسل شمال قضاء المقدادية الذي يحوي بؤر واوكار لداعش تسيطر على عدة قرى نائية.

ويتعرض حوض شروين لهجمات مستمرة بين الحين والأخر بسبب قربها من مناطق شمالي المقدادية وتلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة.

related

ديالى.. إصابة قيادي في الحشد بانفجار عبوة ناسفة بسيارته

Date: 2021-09-04 20:06:56
ديالى.. إصابة قيادي في الحشد بانفجار عبوة ناسفة بسيارته

انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

Date: 2020-12-03 18:26:42
انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-10-26 05:56:13
هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

قتلى وجرحى بانفجار استهدف الحشد الشعبي في كركوك

Date: 2019-10-23 21:59:04
قتلى وجرحى بانفجار استهدف الحشد الشعبي في كركوك

انفجار يودي بحياة جندي عراقي في ديالى

Date: 2021-04-19 08:40:36
انفجار يودي بحياة جندي عراقي في ديالى

ديالى تطلق تحذيراً خطيراً.. "الارهاب" يتخفى في 15 قرية بعناوين متعددة

Date: 2022-06-21 09:10:57
ديالى تطلق تحذيراً خطيراً.. "الارهاب" يتخفى في 15 قرية بعناوين متعددة

سقوط 6 ضحايا من الحشد بانفجار ناسفة شمالي صلاح الدين

Date: 2020-04-21 08:47:55
سقوط 6 ضحايا من الحشد بانفجار ناسفة شمالي صلاح الدين