إصابات بهجوم مسلح وانتحار أمرأة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بوقوع إصابات بهجوم مسلح جنوبي مدينة الناصرية، فيما تم تسجيل حالة انتحار امرأة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عنصرين أمنيين وموظفاً متقاعداً أولاد عم أصيبوا بهجوم مسلح بقضاء گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وبين المصدر، ان الجاني تمت معرفته وهو على خلاف سابق مع المصابين الثلاثة وهم أقارب، اذ تجري القوات الامنية بحثا عنه لاعتقاله.

من جانب آخر، أقدمت امرأة متزوجة تبلغ من العمر 20 عاماً على الانتحار شنقا بواسطة (شال) داخل منزلها بمنطقة حي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، مؤكداً أن أسباب الانتحار ما تزال مجهولة وغير معروفة حسب إفادة زوجها.