سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابات بهجوم مسلح وانتحار أمرأة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-08T18:10:52+0000
إصابات بهجوم مسلح وانتحار أمرأة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بوقوع إصابات بهجوم مسلح جنوبي مدينة الناصرية، فيما تم تسجيل حالة انتحار امرأة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عنصرين أمنيين وموظفاً متقاعداً أولاد عم أصيبوا بهجوم مسلح بقضاء گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وبين المصدر، ان الجاني تمت معرفته وهو على خلاف سابق مع المصابين الثلاثة وهم أقارب، اذ تجري القوات الامنية بحثا عنه لاعتقاله.

من جانب آخر، أقدمت امرأة متزوجة تبلغ من العمر 20 عاماً على الانتحار شنقا بواسطة (شال) داخل منزلها بمنطقة حي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، مؤكداً أن أسباب الانتحار ما تزال مجهولة وغير معروفة حسب إفادة زوجها.

related

ذي قار.. النزاهة تعتقل موظفاً مصرفياً متلبساً بالرشوة

Date: 2022-03-02 13:30:24
ذي قار.. النزاهة تعتقل موظفاً مصرفياً متلبساً بالرشوة

مصدر يكشف عن حقيقة وفاة قيادي في جماعة الصرخي بأحد سجون ذي قار

Date: 2022-04-23 14:34:59
مصدر يكشف عن حقيقة وفاة قيادي في جماعة الصرخي بأحد سجون ذي قار

ملوحاً بالاستقالة.. محافظ ذي قار يطالب عبد المهدي باستبعاد قيادات تسببت بسفك الدماء

Date: 2019-11-28 14:01:43
ملوحاً بالاستقالة.. محافظ ذي قار يطالب عبد المهدي باستبعاد قيادات تسببت بسفك الدماء

محافظ ذي قار يوجه نداء "سرياً" و"عاجلاً" لقيادة عمليات سومر

Date: 2021-12-22 12:09:46
محافظ ذي قار يوجه نداء "سرياً" و"عاجلاً" لقيادة عمليات سومر

سكان يحتجون على دخول قوة من الحشد إلى قضاء الفجر

Date: 2021-09-11 19:30:59
سكان يحتجون على دخول قوة من الحشد إلى قضاء الفجر

مصدر أمني يحذر عوائل ذي قار من أمر "خطير"

Date: 2021-03-06 13:56:01
مصدر أمني يحذر عوائل ذي قار من أمر "خطير"

فشلت عملية انقاذه.. انتحار شاب جنوبي العراق

Date: 2021-02-17 18:35:57
فشلت عملية انقاذه.. انتحار شاب جنوبي العراق

بمحافظتين.. مقتل مدني بالسلاح الأبيض ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية

Date: 2021-07-03 07:10:35
بمحافظتين.. مقتل مدني بالسلاح الأبيض ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية