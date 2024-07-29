إصابات بهجوم مسلح قرب محكمة في بغداد إثر دعوى طلاق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة شخصين إثر هجوم مسلح في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، فيما اعتلقت الأجهزة الأمنية أحد المهاجمين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه موظفين اثنين يعملان في محكمة تنفيذ الدورة، ومعهما شخصين لديهما دعوى قضائية ضد المهاجمين، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر، أن "المهاجمين تمكنوا من سرقة حقيبة الموظفين ويوجد بداخلها الأوامر القضائية الخاصة بالتبليغ، وسبب الدعوى (مشاجرة على دعاوى طلاق)"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين، فيما لاذ اثنان بالفرار".