إصابات بنزاع عشائري مسلح وسط البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري مسلح في منطقة المعقل وسط المحافظة، على خلفية ثأر قديم بين عشيرتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع تجدد بعد خروج شخص مدان سابقاً بقضية قتل من السجن، مبيناً أن الخلاف يعود إلى حادثة مقتل امرأة قبل سنوات، وما تبعها من فصل عشائري قُدّر بنحو 100 مليون دينار.

وأضاف أن التوتر تطور إلى اشتباك مسلح بين طرفي النزاع، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن إصابة خمسة أشخاص نُقلوا إلى طوارئ مستشفى الموانئ لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى منطقة الحادث لاحتواء الموقف ومنع اتساع دائرة الاشتباك.