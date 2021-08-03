إصابات بشرية وحالات اختناق لموظفين بحريقين اندلعا وسط بغداد

شفق نيوز/ اندلع حريق، يوم الثلاثاء، في إحدى المخازن بمنطقة النهضة وسط العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابات بشرية، في وقت أعلنت فيه مديرية الدفاع المدني عن إخماد الحريق الذي اندلع داخل بناية دائرة التعويضات التابعة الى محافظة بغداد في منطقة شارع الرشيد قرب جسر السنك، مشيرة إلى تسجيل حالات اختناق لبعض الموظفين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن في منطقة النهضة شارع الضلال وسط بغداد بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء مع تسجيل اصابات بشرية نتيجة الحادث".

بدورها قالت، مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني اقتحمت البناية الحكومية واخرجت جميع الموظفين والمراجعين بسلام بالتزامن مع عمليات اخماد الحادث ومنع توسع النيران داخل طوابق البناية بعد ان شب حريق في واجهة البناية المشيدة من الواح ايكوبوند سريعة الاشتعال بادئ الأمر والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأوضحت أن "ذلك اسفر عن دخان كثيف تسبب بحالات اختناق لبعض الموظفين، وانهت فرق الدفاع المدني مهامها بإخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر وفاتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".