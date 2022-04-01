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إصابات بحريق اندلع في ورشة نجارة بالموصل

Category: أمـن

Date: 2022-04-01T17:04:57+0000
إصابات بحريق اندلع في ورشة نجارة بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة عدة أشخاص بحريق اندلع في ورشة نجارة بمنطقة خزرج بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل ورشة النجارة وهرع سكان المنطقة لإطفائه ونجحوا بذلك قبل أن تتوسع النار وأخمدوا الحريق ولكن بعد إخماد الحريق انفجر (بطل هواء) يستخدم لمسدس المسامير والتغليف مما جعله كقنبلة موقوتة تسبب بعصف عنيف وشظايا كثيرة".

ولفت المصدر إلى أن "هذا الحريق سبب اصابات بليغة لـ10 أشخاص، فيما اختلفت اصابات من تبقى بين الخفيفة والمتوسطة".

وتابع أن "عدد المصابين الراقدين في المستشفى ارتفع إلى 16 اصابة".

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