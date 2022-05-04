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إصابات بجملة احداث ليلية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-04T20:26:41+0000
إصابات بجملة احداث ليلية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بوقوع جملة احداث امنية بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد وأسفرت عن اصابات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصا اصيب بطلق ناري طائش اثناء وقوفه امام منزله في منطقة بارك السعدون وسط بغداد، نتيحة رمي اطلاق نار من موكب زفاف، مشيراً إلى نقله لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج.

 وأوضح المصدر، أن فتاة تولد ٢٠٠٧ أقدمت على محاولة الانتحار باسلوب سكب مادة النفط على جسدها واشعاله بالنار، مااسفر عن اصابتها بحروق بليغة في كافة انحاء الجسم ضمن منطقة العبيدي شرق العاصمة، لافتا الى نقلها لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، أن مشاجرة بين طرفين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء، ضمن قطاع ٥٥ في مدينة الصدر شرقي بغداد، أسفرت عن اصابة احدهم بطعنة بمنطقة الرأس، مشيراً إلى تحفظ قوة امنية على الطرفين.

ولفت المصدر، الى أن فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل منزل عبارة عن كرفان بالقرب من شقق الطاقة ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرق بغداد، دون اصابات.

وفي بغداد ايضاً، أشار المصدر، إلى اصابة طفل تولد 2020 بطلق ناري طائش ضمن منطقة الرأس في مدينة الصدر تم نقله الى مستشفى الجملة العصبية.  

ولفت المصدر، كذلك إلى أن القوات الامنية قطعت طرقا مهمة وسط العاصمة بسبب عجلة متروكة قرب مقر وزارة الدفاع القديم، مشيراً إلى اجراء عملية تفتيش دقيق للعجلة تحسبا من حملها مخدرات.

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