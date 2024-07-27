إصابات بتسرب لغاز الكلور وإغلاق قاعتي "كوفي شوب" ومخزن كحول في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة 3 أشخاص نتيجة تسرب لغاز الكلور في أحد أقضية بغداد، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية قاعتي "كوفي شوب" ومخزن لبيع الكحول بالعاصمة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "تسرباً لغاز الكلور من أسطوانة، من دون معرفة الأسباب ضمن قضاء الزوراء شرق العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بحالات اختناق".

في غضون ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إغلاق قاعتين اثنتين "كوفي شوب" ومخزن لبيع المشروبات الكحولية غير مجازين، كما اعتقلت مخالفين اثنين ضمن منطقتي الكرادة، والمنصور/الداوودي بجانب الكرخ من العاصمة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد للوكالة، أن "القطعات الأمنية متمثلة بالفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالإشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، شرطة نجدة الكرادة، مركز شرطة العلوية، مديرية الأمن السياحي) نفذت العملية آنفة الذكر.