إصابات باستهداف مسيّرة مفخخة لمقر بيشمركة في مخمور

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الاحد، بتعرّض مقرّ قيادة تابع لقوات البيشمركة في جبل قرجوخ بقضاء مخمور، إلى هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر القوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مقرّ قيادة الكتيبة الثالثة التابعة للواء الرابع عشر للمشاة، والمتمركزة في جبل قرجوخ المطل على قضاء مخمور، في نينوى".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر البيشمركة، حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج".