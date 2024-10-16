شؤون المخدرات العراقية تعلن عن انجاز مهم خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن تحقيق إنجاز أمني مهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،إنها تمكنت من تفكيك خطوط رئيسية لشبكات تجارة المخدرات المحلية والدولية في إطار جهودها المستمرة لتجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة.

وقالت المديرية إنها "نستمر في تكبيد المتاجرين بالمخدرات خسائر فادحة"، موضحة أنها ضبطت 71 كيلوغرامًا من مادتي الكبتاجون والترامادول المخدرتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المتورطين في تهريب وتجارة هذه المواد.

وأضافت المديرية أن هذه العملية جاءت بعد أقل من 24 ساعة على ضبط 27 كيلوغرامًا من مادة الكريستال المخدرة في كل من البصرة وميسان ونينوى، والتي أسفرت أيضًا عن اعتقال المتاجرين بها.

وأكدت المديرية في ختام بيانها أنها ستعلن عن باقي التفاصيل فور الانتهاء من التحقيقات الأصولية.