"شواء السمك" يتسبب بشجار بين أبناء عم جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل مشاجرتين بين مجموعة أشخاص، إحداهما بين أبناء عم بسبب "شواء سمك"، وأخرى داخل قاعدة عسكرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً اندلع بين أربعة أشخاص أبناء عم قرب المستشفى التركي جنوبي الناصرية بسبب خلاف على (شواء سمك) في بستان بأطراف المدينة".

وأضاف أن ""شجاراً آخر اندلع بين أربعة عمال من غير أهالي المحافظة، يعملون في قاعدة الإمام علي الجوية بسبب خلافات عمل بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية اعتقلت ثمانية أشخاص تسببوا بالشجارين وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".