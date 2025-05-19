شملهم قانون العفو فعادوا للإجرام.. اعتقالات في النجف (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح في منطقة حي مبسان ـ الشريط.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهمين اعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة، وتبيّن أنهم من أرباب السوابق وقد أُطلق سراحهم مؤخرًا ضمن قانون العفو".

وأضافت، "كما اعترف المتهمون بتورطهم في عدة سرقات أخرى ضمن قاطع النجف، وجرى إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".