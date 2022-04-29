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شملت 5 محافظات..إحباط عملية خرق لأنبوب نفطي وتضبط عجلات ومواقع تهريب

Category: أمـن

Date: 2022-04-29T18:27:50+0000
شملت 5 محافظات..إحباط عملية خرق لأنبوب نفطي وتضبط عجلات ومواقع تهريب

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الجمعة، عن احباط مفارز الاستخبارات عملية خرق لأحد الانابيب الناقلة للنفط، وضبط 12 سيارة مخالفة ومواقع نفطية غير رسمية في خمسة محافظات.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز؛ إنه "إستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات (بغداد والبصرة ونينوى وكركوك وواسط)، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إحباط عملية سرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة ضمن محافظة واسط، بعد أن لاذت العصابة المنفذة لعملية الخرق بالفرار تاركين عجلة نوع صهريج محملة بالنفط ومشتقاته ومازال البحث والتحري عنهم مستمراً".

وأضاف البيان أن "المفارز ذاتها تمكنت من ضبط (١٢) عجلة مخالفة و (٥) مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات (البصرة وبغداد ونينوى وكركوك) حيث تم ضبط بداخل أحد المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية".

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