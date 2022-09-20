شملت انتشاراً قرب المصارف والمباني وقطعاً للجسور.. إطلاق "ممارسة أمنية" في نصف بغداد (صور)

شفق نيوز/ باشرت السلطات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بقطع بعض الطرق والجسور ضمن جانب الكرخ في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الممارسة تضمنت أنتشاراً أمنياً بالقرب من المصارف والدوائر الحكومية وجميع الأماكن الحيوية الواقعة في جانب الكرخ، بالإضافة إلى قطع لطرق وجسور، وإغلاق بعض السيطرات ضمن الجانب المذكور.

وأضاف أن الممارسة تنتهي الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء.

وأجرت القوات الأمنية العراقية، فجر الثلاثاء، ممارسة أمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد قطعت فيها غالبية الطرقات والشوارع والجسور الرئيسية بشكل مؤقت، من دون بيان الأسباب الرئيسية وراء هذه الممارسة.