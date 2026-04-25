شكوى من سيدة روسية تطيح بمواطن عراقي في مطار النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم السبت، باعتقال مواطن من أهالي المحافظة من قبل قوة أمنية قادمة من العاصمة بغداد، على خلفية شكوى تقدمت بها مواطنة روسية بتهمة التحرش الإلكتروني، في حادثة تعد "الأولى من نوعها في العراق".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية حضرت من بغداد وقامت باعتقال المواطن واقتادته إلى إحدى محاكم التحقيق في العاصمة.

وأضاف أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على شكوى تقدمت بها مواطنة روسية من داخل بلادها، بتهمة تعرضها لتحرش إلكتروني من قبل المواطن المعتقل.

وأوضح أن الشكوى أُحيلت إلى السفارة الروسية في بغداد، التي اتخذت بدورها الإجراءات القانونية بحقه أمام المحاكم المختصة في العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحادثة، وبهذه التهمة، تعد غير مسبوقة في العراق، وتمثل أول واقعة من هذا النوع تُسجل عبر شكوى خارجية أحيلت إلى القضاء العراقي.