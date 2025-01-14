شقيق فتاة "مهددة" يقود الشرطة للإيقاع بمبتز إلكتروني في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على شخص بتهمة ابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها في منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن دوريات نجدة وشرطة الزعفرانية تمكنت من إلقاء القبض على شخص بتهمة ابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغاً من المال.

وأوضح المصدر، أن العملية جاءت بعد أن استنجد طالب نجدة بالدوريات، مدعياً تعرض شقيقته للابتزاز الإلكتروني من قبل شخص، مبينا أنه بفضل جهود كبيرة وبتوجيه من طالب النجدة، تم نصب كمين محكم للقبض على المتهم في منطقة الزعفرانية.

وأضاف المصدر، أن المتهم تم إيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.