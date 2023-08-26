شقيق برلماني..نجاة مرشح للانتخابات من محاولة اغتيال في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بنجاة مرشح للانتخابات المحلية من محاولة اغتيال شمالي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المرشح للانتخابات المحلية عن حزب "تقدم" الفريق "سعد عبيد علي الجميلي" تعرض لهجوم بإطلاق نار على سيارته من قبل مجهولين في قرية(جميلة) في الساحل الايمن لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وأضاف ان، الهجوم اسفر عن اضرار مادية دون أي إصابات، مبينا أن المرشح شقيق عضو مجلس النواب العراقي مقداد الجميلي، وهو أيضاً يحمل رتبة فريق حقوقي في المحكمة العسكرية.