شقيقان يقتلان والدهما "التاجر" من اجل الميراث في البصرة

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة لاحد التجار في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لتاجر ادوات ثقيلة في محافظ البصرة،".

وأوضحت الخلية، أن "عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد أن تمت إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والتي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية والذي كان ينكر علاقته بها".

وبينت أن "هذه التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه ولدوافع مادية من أجل الميراث بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهما داخل محله، حيث تم التوصل الى المتهمين وتم القبض عليهم واعترفوا صراحة عن تنفيذهم للجريمة التي كانت مطابقاً لاعترافاتهم".