شقيقان يقتلان أباً وابنه وابن شقيقه شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، على يد شقيقين، بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقين فتحا نيران اسلحتهم باتجاه ثلاثة اشخاص ضمن منطقة الشماعية شرق العاصمة ضمن جانب الرصافة ما أسفر عن مقتل الثلاثة وهم أب وابنه وابن شقيقه".

ولفت المصدر إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

من جانبها أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بإلقاء القبض على متهم يقوم بتهريب المواد الممنوعة في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك تمكنت من القبض على متهم يقوم بتهريب المواد الممنوعة" .

وبينت أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، حيث تمت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً على جميع التهم الموجهة إليه"، مؤكدة أن "المتهم أُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".