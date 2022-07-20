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شفق نيوز توثق لحظات مؤلمة لمجزرة السائحين في زاخو.. صور وفيديو

Category: أمـن

Date: 2022-07-20T16:40:23+0000
شفق نيوز توثق لحظات مؤلمة لمجزرة السائحين في زاخو.. صور وفيديو

شفق نيوز/ غصت مستشفى زاخو في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بضحايا القصف التركي الذي طال مصيفاً تتجمع به أسر عراقية لقضاء اجاز الصيف.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، عبر صور ومقاطع فيديو حصرية، حالات وفاة وإصابات لنساء واطفال كانوا قد وصلوا مع اسرهم من المصيف المستهدف الى طاورئ مستشفى زاخو، وسط هلع السائحين بسبب القصف.

وأفاد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، القصف التركي لمصيف "برخ" في دهوك، داعية إلى إجراء تحقيق شامل والتأكيد على احترام سيادة العراق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وانتهاكاتها للسيادة وتهديد حياة وسلامة المواطنين.

كما أعلنت الخارجية العراقية إتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ لمواجهة القصف التركي، بدءا من اللجوء الى مجلس الامن الدولي.

 

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