شفق نيوز توثق "قفزة الثقة" في بغداد لطلبة الكلية العسكرية

شفق نيوز / أقامت الكلية العسكرية العراقية، يوم السبت، فعالية "قفزة الثقة" للدورة 111، من على جسر 14 رمضان، وسط العاصمة بغداد.

وأغلقت قوات الأمن العراقية، جسر الأعظمية (14 رمضان) باتجاه ساحة الدلال في بغداد، ذهاباً وإياباً، منذ الساعة الخامسة فجراً، ولغاية الساعة 11 صباحا، لتنفيذ هذه الفعالية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد "قفزة الثقة" لطلبة الكلية العسكرية العراقية، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، والغواصين داخل النهر، لتفادي أي حالات غرق فجائية.

وقفزة الثقة، هي فقرة إلزامية يجريها طلبة الكلية العسكرية في العراق، قبيل تخرجهم، كجزء من التدريب على مواجهة الظروف كافة، ومنها القفر في مياه النهر.