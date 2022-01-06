شفق نيوز تنشر نتائج التحقيق بمجزرة لعائلة عنصر في الحشد ومفاجأة بهوية القاتل

تحصلت وكالة شفق نيوز على نتائج التحقيق الخاصة بحادثة مقتل عائلة منتسب بالحشد الشعبي في منطقة حي المعالف في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية استندت في البدء إلى مراجعة كاميرات المراقبة التي اتضح فيها عدم دخول أي شخص غريب عن العائلة إلى الدار خلال الساعات التي سبقت الحادث ولغاية وقوعه".

وأضاف أنه بعد توسيع التحقيق بالحادث، استدلت فرق التحقيق إلى أن منفذ الجريمة أحد أقرباء رب الأسرة، واستخدم سلاح كاتم للصوت واردى أفراد العائلة بإطلاقات بمنطقة الرأس".

ولفت إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة الخيط المفقود من الحادث وهو رب الأسرة- منتسب الحشد- الذي فقد الوعي نتيجة لإصابته الخطرة، للاستدلال أكثر عن طبيعة الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الحشد الشعبي بأن خمس ضحايا سقطوا خلال اقتحام مسلحين مجهولين لمنزل منتسب في الحشد بالعاصمة بغداد يوم الخميس.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منزل المنتسب في اللواء 45 بالحشد الشعبي أحمد عبد المطلب، تعرض الخميس الى هجوم مسلح في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أدى الى استشهاد خمسة من افراد عائلة المنتسب الذين كانوا يتواجدون في المنزل ساعة الهجوم، فيما أصيب المنتسب بجروح بليغة نقل على اثرها الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد".

واللواء 45 يضم مقاتلي كتائب حزب الله العراقي المقرب من إيران.

إلا أن مصدراً أمنياً ابلغ وكالة شفق نيوز، أن الهجوم تسبب بإصابة عنصر الحشد بإصابات خطيرة، إلى جانب مقتل زوجته وأطفاله الثلاثة وهم من مواليد 2007 و2013 و2014.