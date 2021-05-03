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شفق نيوز تنشر صور منصات إطلاق الصواريخ على "بلد"

Category: أمـن

Date: 2021-05-03T20:06:46+0000
شفق نيوز تنشر صور منصات إطلاق الصواريخ على "بلد"

شفق نيوز/ أظهرت صور تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، منصات إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين يوم الاثنين.

ووفق خلية الإعلام الأمني فإن أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا انطلقت من منطقة الناي بقضاء الخالص، وسقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. 

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم داعش في البلاد.

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