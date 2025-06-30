شفق نيوز تنشر صورة من بقايا صاروخ استهدف مطار كركوك: غراد طويل المدى

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، فجر يوم الثلاثاء، بأن المقذوف الذي سقط على مطار كركوك، هو صاروخ غراد مصنوع حديثا.

وقد حصلت وكالة شفق نيوز، على صورة لبقايا أحد المقذوفات التي سقطت في محيط المطار، وتُظهر أنها تعود لصاروخ من نوع، غراد عيار 122 ملم طويل المدى، مصنوع حديثًا عام 2023.

وكانت إدارة مطار كركوك الدولي، أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر داخل حرم المطار، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، دون أن تتأثر منشآت المطار أو حركة الطيران.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع عند الساعة 11:30 مساءً، حيث سقط مقذوفان في الجانب العسكري من المطار، بينما سقط مقذوف ثالث في الجانب المدني، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في الحشائش القريبة من البوابة المجاورة للجانب العسكري".

وأكدت إدارة المطار أن "الحريق تمت السيطرة عليه بشكل سريع من قبل أبطال قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي"، مشيرة إلى أن "المدرج لم يتعرض لأي ضرر، كما لم تُسجل أضرار في مرافق المطار أو مبانيه".

وأضاف البيان أن "الاستجابة كانت سريعة من قبل قيادة عمليات كركوك والقطعات العسكرية المنتشرة في محيط المطار، حيث تم اتخاذ إجراءات تأمين إضافية، ولا يوجد أي تهديد مباشر في الوقت الحالي".