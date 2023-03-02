شفق نيوز تنشر تفاصيل الحزمة الاولى لمشاريع فك اختناقات بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس، يكشف عن تفاصيل مشاريع فك الاختناقات المروريّة في العاصمة بغداد.

وصباح اليوم أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فك الاختناقات المروريّة يُمثِّل أولوية في العمل الحكوميّ الذي تضمَّن مشروعاً كاملاً مُمثَّلاً بإنشاء أنفاقٍ ومُجسَّرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة بالإضافة إلى فتح الشوارع المُغلقة.

وجاء في تفاصيل هذا المشروع وفق المصدر:

خارطة عمل:

أصدرت الحكومةُ العراقيّة (4) توجيهاتٍ رئيسة مثّلت خارطةَ عملٍ لفكّ الاختناقات المروريّة:

ففي 1 تشرين الثاني 2022 تمّ التركيز على إنجاز المشاريع البالغ نسبة إنجازها 70% وغالبيتها مرتبطة بالطرق والجسور والنقل العامّ.

وفي 7 تشرين الثاني 2022 تمّ تكليفُ فريقٍ مُختصٍ لدراسةِ المشاريع المُتوقفة وتحديد مشاكل الزخم المروريِّ في بغداد والعمل على مُعالجتها.

وفي 8 تشرين الثاني 2022 كلَّفت الحكومةُ فريقاً فنياً لإعدادِ كشوفاتٍ تتعلَّق بطرقِ الموت والعمل على إصلاحها في مرحلة ثانية.

وفي 15 تشرين الثاني 2022 سحب مجلس الوزراء مشروع قانون التَّعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 من مجلس النواب، لغرض تعديله بما يتناسب ومُتطلبات المرحلة.

واستكمالاً للتَّوجيهات التي أصدرتها الحكومةُ في تشرين الثاني 2022، ألزم مجلسُ الوزراء، وزارةَ الإعمار والإسكان في كانون الثاني 2023 بتقديمِ دراسةٍ مُفصَّلة عن مُعالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنيّة وفصل الطرق الرئيسة والثانويّة خلال مدةٍ زمنية لا تقلُّ عن 30 يوماً.

ثمارُ توجيهات رئيس مجلس الوزراء أتت أُكلها أيضاً في 7 كانون الثاني 2023 حين قرَّرت قيادة عمليات بغداد رفع 42 سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة من مدينة بغداد، وفتح عدة طرق وأنفاق داخل المنطقة الخضراء.

إجراءات تنفيذية

10 كانون الثاني 2023 – تخويل وزارة الإعمار والإسكان صلاحية إجراء التَّعاقدات بسقفٍ لا يتجاوز ترليون وخمسمائة مليار دينـار للمشروعات المُتعلقة بالبنى التحتيّة والطرق والجسور.

15 كانون الثاني 2023 – التأكيدُ على إدامة عملية صيانة الطرق وفكّ الاختناقات المروريّة، وتهيئة مسارات مفتوحة وصالحة من شبكات الطرق للنقل بين المُحافظات.

27 كانون الثاني 2023 – الاتفاق على تفعيل مشروع قطار بغداد المُعلَّق.

1 شباط 2023 - إفتتاح طريق الدورة - اليوسفيّة للمرور السريع، بطول 14.5 كيلو متراً، وتقاطع جنوبي بغداد ومُقترباته التي تشتمل على مجسّرين.

12 شباط 2023 – إقرار 17 مشروعاً خدمياً مع منح الأولوية لمناطق الزخم المروريّ وأبرزها (جسر الجادرية، وساحة عدن، والطرق المؤدية إلى مدينة الصدر، ومداخل بغداد، وساحتي النسور وقرطبة، ومُقتربات بناية البنك المركزي الجديدة).

متابعة تنفيذ الطريق الحلقيّ الرابع لمدينة بغداد، وضرورة البدء بتنفيذه.

ثمرة الجهود

في 23 شباط 2023 – أطلق رئيس مجلس الوزراء حزمة من الأعمال التنفيذيّة بواقع 150 مشروعاً تطويرياً وخدمياً.

من بين الـ 150 مشروعاً، خَصَّصتْ الحكومةُ 35 مشروعاً للجسور والأنفاق والمُجسَّرات و النقل العامّ.

الحزمةُ الأولى تشمل 16 مشروعاً مُتعلِّقاً بتطويرِ واستحداث الطرق والجسور وأبرزها:

حسب توجيهات رئيس الوزراء فإنَّ دوائر مشاريع الطرق والجسور، ستبدأ بتنفيذ 16 مشروعاً كحزمة أولى.

▪الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك - بغداد مروراً بحيِّ البساتين والسريدات.

▪مُجسَّر ربط سريع محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرُّستميّة وتوسعة الشوارع المُحاذية ضمن المسار.

▪إنشاء مُجسَّر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حيّ المُهندسين).

▪إنشاء مُجسَّر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد - باب المُعظَّم.

▪إنشاء مُجسَّر لربط شارع (77) تقاطع القدس - العبور.

▪إنشاء جسر الزعفرانية ومُقترباته لربط منطقة الزعفرانية بطريق دورة – يوسفية للمرور السريع إبتداءً من شارع الشركات إلى شارع حارث بن كلدة.

▪تطوير تقاطع قرطبة (شارع بور سعيد).

▪إنشاء مُجسَّر في تقاطع المصافي وربط جسري الطابقين بالمُعلَّق وإنشاء نفق في تقاطع ساحة أحمد عرابي.

▪إنشاء مُجسَّر لتطوير تقاطع دورة – سيدية على طريق بغداد – حلة.

▪إنشاء جسر البنك المركزيّ الجديد الذي يربط شارع زها حديد من جانب الرصافة بمُقتربات ساحة النسور من جانب الكرخ.

▪تطوير ساحة النسور وإنشاء مُجسَّر فوق السَّكة باتجاه تقاطع أم الطبول.

▪تطوير ساحتي عدن وصنعاء.

▪تطوير تقاطع الشالچيّة والطوبچي.

تنفيذ مُجسَّر الطلائع وربطه بشارع البيجيّة (شارع 80) قرب كلية التراث مروراً بمقبرة الشيخ معروف الكرخي ومطار المثنى.

▪تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مُجمّع المشن).

▪تطوير تقاطع الفنون الجميلة.