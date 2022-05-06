شفق نيوز تنشر تفاصيل اعتقال منفذي تفجير "المجموعة الثقافية" في الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، يوم الجمعة، عن تفاصيل اعتقال إرهابيين إثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة في مدينة الموصل نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الاولية بالحادث كشفت أن العجلة مفخخة ولم تكن محورة وتعمل على الغاز السائل كما قال محافظ نينوى نجم الجبوري"، مستدركاً، "رواية المحافظ لم تكن إلا لتطمين الناس والخلاص من نوبة هلع قد تصيب المدينة مع حلول العيد واضاعة الفرصة على تنظيم داعش بحصاد ثمار عمليته الارهابية".

وتابع، "بدأ العمل بالفعل بتشكيل فريق مشترك مكون من أكثر من 10 ضباط الأمن والاستخبارات وبدأت عمليات البحث عن طريق كاميرات المراقبة حتى توصل احد الضباط الى رأس خيط وتأكد أن العجلة دخلت المدينة قادمة من دهوك وهذا هو الدليل الأول الذي عثروا عليه ولكن المهمة كانت أكثر صعوبة بعد ذلك لأن ناقل العجلة والذي القى جهاز مكافحة ارهاب اقليم كوردستان القبض عليه بعد يومين لم يكن هو من فجرها إنما تركها داخل حي في المدينة بعيدا عن الكاميرات وغادر المنطقة".

وأوضح أن "هنالك فريقاً آخر تولى مهمة لغم العجلة ونقلها الى المجموعة الثقافية"، مضيفا أن "العمل استمر لعدة أيام بمتابعة كاميرات المراقبة حتى توصل الفريق الى صور العنصرين اللذين نفذا العملية وهما شقيقان يسكنان في حي 17 تموز بالجانب الايمن من مدينة الموصل".

وبحسب المصدر فإنهما "راوغا كثيراً للهروب من كاميرات المراقبة أثناء نقل العجلة وبعدها وكانت المهمة شبه مستحيلة في العثور عليهما لكن التفاصيل الدقيقة التي ركز بها فريق التحقيق وضباط التقنيات من الأمن الوطني أثمرت في الوصول إليهما".

وزاد المصدر أن "عملية الاعتقال كانت فجر اليوم الجمعة وبعد التحقيق الأولي معهما اعترف احدهما انه انتمى لتنظيم داعش بعد عام 2019 عندما ذهب الى تركيا وتعرف على العقل المدبر لهذه العملية هناك".