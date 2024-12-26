"شفق نيوز" تصل الحدود العراقية - السورية وتوثق الموقف بالصور

شفق نيوز/ وثقت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، الموقف في الحدود العراقية - السورية بمنفذ اليعربية (ربيعة).

فيما أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "الحدود العراقية - السورية مؤمنة من قبل قوات حرس الحدود العراقية التابعة لوزارة الداخلية عن طريق الكاميرات الحرارية، وبإسناد خلفي من الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي".

ويقع منفذ اليعربية في ربيعة من جهة العراق، ومن جهة سوريا يقع المنفذ تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت القوات العراقية قد عززت وجودها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية تمكنها من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.

من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل وكبير خاصة مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف رسول في حديث سابق لوكالة شفق نيوز؛ أن "قطعات قوات الحدود مجهزة بأحدث الاسلحة والمعدات بالاضافة الى الطيران المسير والكاميرات الحرارية".

وتوعد رسول؛ "اي شخص أو ارهابي يحاول عبور الحدود العراقية سيواجه رد قوي"، مشيرا إلى ان "قطعات الجيش متواجدة خلف قطعات الحدود".

وأكد أن "العناصر الاستخباراتية مستمرة بمراقبة اي تحركات ارهابية".

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.