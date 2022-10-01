شفق نيوز تحصي إصابات التظاهرات والأمن يفرض سيطرته على جسرين و3 ساحات ببغداد

شفق نيوز/ قال مصدران طبي وأمني، يوم السبت، إن أكثر من 150 متظاهراً ومنتسباً وضابطاً أصيبوا خلال التظاهرات التي انطلقت بالذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، في وقت فرضت القوات الامنية سيطرتها على جسرين و3 ساحات في العاصمة بغداد .

وعن حصيلة تظاهرات بغداد، أبلغ المصدر الطبي وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 40 منتسباً وضابطاً أصيبوا نتيجة استخدام متظاهرين الحجارة والمولوتوف وبنادق الصيد، في حين أصيب 63 متظاهراً بحالات اختناق وإصابات نتيجة استخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع إضافة الى التدافع نتيجة الركض".

وفي البصرة، اوضح المصدر، أن "30 اصابة وقعت في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية خلال التظاهرات اليوم"، مبينا ان "جميع الاصابات كانت طفيفة".

بدوره أكد المصدر الأمني، "عدم استخدام أي رصاص حي في تظاهرات اليوم"، لافتاً الى ان "القوات الامنية فرضت سيطرتها بالكامل على جسري الجمهورية والسنك وساحات التحرير والخلاني والطيران بالعاصمة بغداد ".

وأشار إلى أن "هناك بعض المندسين يتم ملاحقتهم في ازقة شارع السعدون بمنطقة الباب الشرقي"، موضحاً أن "ساحة التحرير ستفتح بعد قليل لحين انتهاء أعمال التنظيف".

وتابع ان "الطرق المحيطة بساحة التظاهر ستفتح أيضا بعد انتهاء أعمال التفتيش والتنظيف هناك".

والى المنصور غربي العاصمة، قال المصدر الأمني، إن "الوضع الامني في ساحة النسور جيد ولم يحصل فيها اي احتكاك او توتر أمني خلال تظاهرات اليوم".

واضاف المصدر إن "الوضع الامني جيد في باقي مناطق العاصمة والى البصرة، ذكر المصدر الأمني، إنه "سيتم المباشرة بفتح الطرق بصورة جزئية"، لافتا الى "تواجد أعداد قليلة من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج".

واكد انه "سيتم فتح الطرق بشكل كامل بعد انسحاب المتظاهرين".