شفق نيوز تتقصى حادثة "جثث جسر ديالى" والداخلية تكشف تفاصيل "جديدة" بخصوص الجناة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن حادثة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، بعد يوم على نشر وكالة شفق نيوز، معلومات تتعلق بالعثور على جثث مجهولة الهوية داخل مجمع الطاقة الذرية الحكومي ضمن منطقة جسر ديالى.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص الذي تم القبض عليه هو أحد المتهمين بجريمة جسر ديالى وهو عنصر أمني".

واوضح ان "وزير الداخلية أوعز لوكيل الاستخبارات بأن يقوم بالمتابعة الشخصية لهذه الجريمة والاخير شكل فريق عمل وبالفعل خلال ساعات تم القبض على الجاني".

ولفت معن إلى أن "المتهم اعترف صراحة بقيامه بثلاث عمليات قتل، بدافع السرقة".

واوضح ان "عملية السرقة تتم بعد استئجار العجلة والتوجه بها الى منطقة الحادث وبعدها يقوم بقتله وأخذ العجلة"، مبينا ان "اول ضحية كان بتاريخ 23 / 7 / 2022، والضحية الثانية يوم امس".

ولفت الى "تدوين أقوال المتهم أمام ضابط التحقيق".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أكدت أمس، متابعة الوزير عثمان الغانمي شخصياً لحادثة الجثث التي عثر عليها في منطقة جسر ديالى، ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات.