أشعل النيران بمنازل المواطنين بدم بارد.. مطاردة أمنية تطيح بالجاني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الاثنين، الإطاحة بمتهم أقدم على حرق منازل مواطنين كما قام بسرقات متعددة ضمن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على أصل الإخبار الوارد إلينا، وجه قائد شرطة محافظة ميسان بتشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة الإجرام لغرض البحث والتحري والنظر بهذه الجرائم، وقام الفريق بجمع المعلومات من خلال البحث والتحري وسلسلة من عمليات التعقب ونصب الكمائن بالقرب من الأماكن المستهدفة مما مكنه من معرفة الجاني والإطاحة به بعد عملية مطاردة".

وبينت القيادة، أن "المتهم اعترف صراحة بقيامة بعدة عمليات سرقة وحرق بعض منازل المواطنين"، مشيرة إلى "تدوين أقواله بدائياً وقضائياً وتوقيفه وفق أحكام المادة 443".