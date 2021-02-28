أشعل التواصل الإجتماعي .. البصرة تعلق على اطلاق نار "كثيف" خلال تشييع رجل أعمال

شفق نيوز/ علقت قيادة عمليات البصرة، يوم الأحد، على حادثة إطلاق النار الكثيف خلال تشييع وفاة أحد رجال الأعمال والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وقال قائد العمليات، اللواء اكرم صدام لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة إطلاق النار العنيفة نتيجة وفاة رجل أعمال بصري بدولة الإمارات العربية والتي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (الفيسبوك) وتداولتها وكالات الأنباء ليست حديثة وإنما تعود إلى العام الماضي".

وأضاف، "كان الأجدر بوسائل الإعلام البحث عن موعد تاريخ الحادث بدلا من تناقل اشياء قديمة جدا على أنها حديثة"، لافتا إلى أن "مكان اطلاق النار لم يشهد اي نزاع عشائري منذ عدة أشهر بفضل سيطرة القوات الأمنية هناك".

وتابع صدام، أن "عمليات الوعد الصادق بكافة صفحاتها تمكنت من اعتقال 14 الف و800 شخص وفق أوامر إلقاء قبض قضائية".

وبين ، أن" القيمة المالية للسلاح المصادر بعملية الوعد الصادق يتجاوز المليار دينار عراقي".

واوضح قائد عمليات البصرة، أن" العملية ستعود مجددا لاستكمال صفحاتها بعد انتهاء إجراءات جائحة كورونا في البلاد ورفع قيودها المفروضة حاليا".