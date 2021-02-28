سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أشعل التواصل الإجتماعي .. البصرة تعلق على اطلاق نار "كثيف" خلال تشييع رجل أعمال

Category: أمـن

Date: 2021-02-28T09:22:49+0000
أشعل التواصل الإجتماعي .. البصرة تعلق على اطلاق نار "كثيف" خلال تشييع رجل أعمال

شفق نيوز/ علقت قيادة عمليات البصرة، يوم الأحد، على حادثة إطلاق النار الكثيف خلال تشييع وفاة أحد رجال الأعمال والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وقال قائد العمليات، اللواء اكرم صدام لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة إطلاق النار العنيفة نتيجة وفاة رجل أعمال بصري بدولة الإمارات العربية والتي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (الفيسبوك) وتداولتها وكالات الأنباء ليست حديثة وإنما تعود إلى العام الماضي".

وأضاف، "كان الأجدر بوسائل الإعلام البحث عن موعد تاريخ الحادث بدلا من تناقل اشياء قديمة جدا على أنها حديثة"، لافتا إلى أن "مكان اطلاق النار لم يشهد اي نزاع عشائري منذ عدة أشهر بفضل سيطرة القوات الأمنية هناك".

وتابع صدام، أن "عمليات الوعد الصادق بكافة صفحاتها تمكنت من اعتقال 14 الف و800 شخص وفق أوامر إلقاء قبض قضائية".

وبين ، أن" القيمة المالية للسلاح المصادر بعملية الوعد الصادق يتجاوز المليار دينار عراقي".

واوضح قائد عمليات البصرة، أن" العملية ستعود مجددا لاستكمال صفحاتها بعد انتهاء إجراءات جائحة كورونا في البلاد ورفع قيودها المفروضة حاليا".

related

اطلاق نار وتشابك بالايدي بين عناصر امنية في سيطرة قرب الموصل

Date: 2020-05-14 14:48:28
اطلاق نار وتشابك بالايدي بين عناصر امنية في سيطرة قرب الموصل

إصابة درويش بجروح بحادثة إطلاق نار تطال التكية الكسنزانية بكركوك

Date: 2020-12-19 05:12:36
إصابة درويش بجروح بحادثة إطلاق نار تطال التكية الكسنزانية بكركوك

إطلاق نار على المتظاهرين قرب جسر في الناصرية جنوبي العراق

Date: 2021-02-05 12:16:11
إطلاق نار على المتظاهرين قرب جسر في الناصرية جنوبي العراق

مقتل شخص واصابة اثنين أحدهما امرأة بإطلاق نار في حادثين منفصلين ببغداد

Date: 2021-02-15 07:14:42
مقتل شخص واصابة اثنين أحدهما امرأة بإطلاق نار في حادثين منفصلين ببغداد

لجنة نيابية ترفض تهديدات قائد عمليات البصرة وتدعو لمحاسبته

Date: 2019-07-03 19:22:41
لجنة نيابية ترفض تهديدات قائد عمليات البصرة وتدعو لمحاسبته

عمليات البصرة توضح حقيقة "انفلات" الوضع الامني في المحافظة

Date: 2020-10-15 15:57:54
عمليات البصرة توضح حقيقة "انفلات" الوضع الامني في المحافظة

شرطي ينتحر داخل قناة العراقية شبه الرسمية في بغداد

Date: 2019-07-22 07:23:43
شرطي ينتحر داخل قناة العراقية شبه الرسمية في بغداد

صدام يحذر المتجاوزين على مؤسسات الدولة ويتوعدهم بمحاسبة قانونية

Date: 2020-11-30 13:50:26
صدام يحذر المتجاوزين على مؤسسات الدولة ويتوعدهم بمحاسبة قانونية