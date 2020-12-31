شعبة مكافحة المتفجرات تطهر جسرين من المخلفات الحربية غربي الانبار

شفق نيوز/ قامت شعبة مكافحة المتفجرات التابع لقيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الخميس، بتطهير "جسرين" من مخلفات حربية تركت عليهما إبان سيطرة تنظيم داعش الارهابي على المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مكافحة المتفجرات قامت بإبطال مفعول 51 عبوة ناسفة من على جسر الكسارة في قضاء هيت غربي الانبار.

وأضاف المصدر، أنه تم أيضا إبطال أربعة عبوات وثلاثة أحزمة ناسفة من على جسر المرج في ذات القضاء.

وأشار المصدر إلى أن العملية أجريت في سبيل تنظيف الجسرين من المخلفات الحربية،خصوصا بعد أن تمت إحالتهما لإعادة التأهيل وتسهيل أعمال الشركات المنفذة لأعمال تأهيل طريق المرور القديم الذي يربط قضاء الرمادي مركز المحافظة، بالمناطق الغربية من الانبار.

وتم تحرير قضاء هيت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في 29 نيسان/أبريل 2016 بعد إطلاق عملية الوشق الصحراوي، حيث قامت القوات العراقية المشتركة بدعم من الحشد الشعبي والحشد العشائري بعملية واسعة بدأت من جنوب قضاء هيت ومن غرب مدينة الرمادي لتحريرها.